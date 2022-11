Élection à la fédération de tir, plus aucun Russe président d'une fédération olympique

Rossi, 69 ans, avait été battu par l'oligarque russe il y a quatre ans. La campagne électorale a été mouvementée. Lisin et sa société métallurgique Novolipetsk sont accusés de fournir de l'acier à l'armée russe, y compris pour son programme d'armes nucléaires. Le milliardaire russe, 66 ans, avait refusé de démissionner malgré les demandes pressantes de plusieurs pays à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier. Avec cette défaite de Lisin et la décision d'un autre oligarque, Alisher Usmanov, de quitter provisoirement son poste à la Fédération Internationale d'escrime (FIE) après avoir été sanctionné par l'Union européenne en mars, plus aucune fédération internationale olympique n'est dirigée par un Russe. Umar Kremlev continue certes d'exercer ses fonctions de président de l'association internationale de boxe, mais elle n'est pour l'heure plus reconnue par le CIO, le Comité international olympique. (Belga)