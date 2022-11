Espagne: les clandestins, arrivés cachés sous la poupe d'un pétrolier, ont demandé l'asile

Ce pétrolier pourra donc repartir sans eux, selon la préfecture des Canaries, îles situées au large de l'Afrique. Les autorités espagnoles avaient pourtant indiqué mardi que ces trois clandestins avaient été remis au propriétaire du pétrolier qui avait, selon elles, la responsabilité légale de les ramener dans le port d'origine du bateau, ce qui avait été dénoncé par plusieurs ONG. Ce navire battant pavillon maltais, le "Alithini II", avait appareillé de Lagos au Nigeria le 17 novembre avant de parvenir lundi au port de Las Palmas, dans l'archipel des Canaries. Une photo impressionnante diffusée par les services de secours en mer espagnols et reprise par de nombreux médias a montré l'arrivée de ces trois hommes, assis sur l'énorme safran, les pieds juste au-dessus de l'eau, sous la poupe de cet imposant navire de 183 mètres de long et de 32 mètres de large. A leur arrivée aux Canaries, ces trois hommes "étaient fatigués et présentaient des signes d'hypothermie" pour lesquels "ils ont été pris en charge par les services de santé", avaient déclaré lundi à l'AFP les services de secours en mer. Ils présentaient aussi "une déshydratation modérée", avaient souligné les services d'urgence. (Belga)