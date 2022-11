FIBA Europe Cup - Pas de miracle pour Kangoeroes Malines, battu par Oradea, et éliminé

Il aurait fallu une victoire et sur un score fleuve pour permettre aux joueurs de Kristof Michiels de passer le cap. Les Malinois, au contraire, ont été battus largement, malgré les efforts de leurs Américains Brian Fobbs (6 rebonds) et Richmond Aririguzoh (9 rebonds), auteurs respectivement de 22 et 20 points. Pour sa première expérience européenne, Kangoeroes Malines termine troisième de son groupe E alors que seules les deux premières équipes - Oradea et les Français de Cholet - se qualifient pour le 2e tour, disputé en quatre groupes de quatre. Anvers, 3e aussi de son groupe B, est éliminé également. Les Giants ont quitté la scène européenne mardi sur une dernière défaite en Israël contre Hapoel Haïfa (75-64). (Belga)