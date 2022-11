La Chine étoffe considérablement son arsenal nucléaire, selon le Pentagone

L'an dernier, le Pentagone avait déclaré que le nombre de têtes nucléaires chinoises pourrait atteindre au moins le millier d'ici 2030. Le gouvernement américain avait par ailleurs indiqué disposer lui-même de 3.750 ogives depuis septembre 2020. Les États-Unis ont également affirmé avoir démantelé 11.683 têtes nucléaires depuis 1994. "Plus le nombre augmente, plus c'est inquiétant et déstabilisant pour la région", a déclaré le porte-parole du ministère américain de la Défense, Pat Ryder. (Belga)