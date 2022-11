La cour est arrivée, vers 15h00, à la moitié de la liste des 1.000 jurés

La cour avance depuis mercredi matin dans l'audition des nombreuses demandes de dispense qui lui sont soumises. Peu avant 15h00, elle en est arrivée au 500e candidat sur la liste des 1.000 citoyens appelés, en ayant accordé 60 dispenses depuis le début de la journée. Plusieurs personnes ayant sollicité une dispense sont aussi "sur liste d'attente", ce qui signifie qu'elles pourraient être dispensées plus tard, si le nombre de candidats non dispensés est suffisant. De nombreuses personnes ayant déjà demandé une dispense auparavant, par courrier, et qui ont essuyé un refus, font une nouvelle tentative. La plupart des personnes présentant un certificat médical sont dispensées d'être juré, ainsi que celles qui présentent un lien de parenté avec l'une des parties au procès. Par contre, la présidente de la cour, qui prend seule la décision de dispenser ou non, au cas par cas, se montre plus intransigeante face aux motifs familiaux ou professionnels qui sont avancés. (Belga)