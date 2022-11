Les Belgian Tornados aux Bahamas en 2024 pour se qualifier pour les JO à Paris

(Belga) L'édition 2024 des Relais mondiaux aura lieu aux Bahamas et serviront d'épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris, a annoncé Sebastian Coe, le président de World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme, réunie en Congrès à Rome, mercredi en conférence de presse.

La décision intervient dans la foulée de l'annonce en octobre du report de cette édition qui devait se dérouler en mai prochain à Guangzhou en Chine à avril ou mai 2025 et ce en raison des contraintes liées à la crise sanitaire. Les Bahamas retrouvent ainsi "leur" évènement après avoir organisé les trois premières éditions en 2014, 2015 et 2017. La fédération internationale d'athlétisme avait ensuite octroyé ces 'World Relays' au Japon en 2019 (Yokohama) et à la Pologne l'an dernier (Chorzow). (Belga)