Ligue des Champions de volley - Roulers subit une seconde défaite à domicile

Sorti vainqueur de son déplacement à Benfica lors de sa deuxième rencontre dans la poule C, Roulers a été battu par Lube Civitanova 1 set à 3. Un solide duel était annoncé puisque la formation italienne restait sur deux victoires en autant de rencontres et que les champions de Belgique en titre venaient d'accrocher leur premier succès il y a deux semaines à Benfica. Rapidement, Civitanova prouvait qu'il était l'un des favoris du groupe en remportant la première manche (19-25). La réaction roularienne était immédiate (25-21), permettant de conserver tout suspense dans ce match. Le troisième set très disputé et indécis était remporté par la bande italienne (23-25). Se rendant coup pour coup, les deux équipes offraient à nouveau un sérieux spectacle dans la quatrième manche. Mais l'expérience italienne faisait finalement la différence à 27-29. Roulers essuie donc un second revers en trois rencontres et devra sortir le grand jeu lors des matches retours. Au classement général, Civitanova (8 points) devance Tours (6). Roulers (2) et Benfica (2) ferment la marche. Le vainqueur de chacune des cinq poules est directement qualifié pour les quarts de finale. Les deuxièmes et le meilleur troisième disputent des barrages, dont les trois vainqueurs sont qualifiés pour les quarts de finale. (Belga)