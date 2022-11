Menin essuie une nouvelle défaite en phase de poules de la Ligue des Champions de volley

Pour son deuxième déplacement européen de la saison, Menin s'est incliné 3 sets à 0 dans un match d'importance puisque les deux formations n'avaient, jusqu'ici, pas encore accroché le moindre point dans cette Ligue des Champions. Le début de rencontre offrait de sérieux échanges entre deux équipes se rendant coup pour coup. Le score en attestait, Karlovarsko emportant les deux premières manches de justesse (28-26 et 26-24). Malgré une belle résistance, Menin venait de prendre un coup au moral et subissait le jeu tchèque dans la troisième manche: 25-17. Ce troisième revers 3-0 dans cette Ligue des Champions compromet très fortement l'avenir européen des vice-champions de Belgique en titre. Au classement de la poule D, les Italiens de Trentino (9 pts), double finalistes en titre, mènent la danse devant Kedzierzyn-Kozle (6), Karlovarsko (3) et Menin (0) au terme des matches allers. Le 14 décembre, Menin se déplace en Pologne pour y affronter Kedzierzyn-Kozle, double tenant du titre. Le vainqueur de chacune des cinq poules est directement qualifié pour les quarts de finale. Les deuxièmes et le meilleur troisième disputent des barrages, dont les trois vainqueurs sont qualifiés pour les quarts de finale. (Belga)