Météo - Un ciel gris assorti de brume, de brouillard et de nuages bas

(Belga) Le temps sera de nouveau gris mercredi, avec éventuellement l'une ou l'autre éclaircie, principalement sur l'ouest et le sud-est. En matinée, brumes et brouillards recouvriront le paysage, avant de se dissiper dans la plupart des régions durant l'après-midi. Un peu de bruine pourra également être observée. Les maxima seront compris entre 3 et 6°C en Ardenne et entre 6 à 9°C ailleurs.

Mercredi soir et durant la nuit suivante, le ciel sera encore gris, avec par endroits de la brume, des champs de nuages bas ou du brouillard. Le temps sera souvent sec, mais un peu de bruine pourrait s'échapper des nuages en moyenne et haute Belgique. Les minima descendront entre 0 et 6°C. Le brouillard s'appesantira une nouvelle fois sur le pays jeudi dès l'aube. En journée, les nuages bas resteront majoritaires et seront accompagnés par endroits de quelques bruines, qui limiteront encore la visibilité sur le relief. Quelques éclaircies pourront être observées sur l'ouest et le nord-ouest du pays. Les maxima varieront entre 3°C en Hautes-Fagnes, 6 ou 7°C dans le centre ou dans l'extrême sud du pays et 8°C à la mer. (Belga)