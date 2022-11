Procès des attentats à Bruxelles - Le jury sera tiré au sort parmi environ 250 candidats-jurés

(Belga) Le jury pour le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et Zaventem sera tiré au sort parmi environ 250 candidats-jurés, a confirmé mercredi soir Luc Hennart, porte-parole de la cour d'assises.

Au total, 1.000 jurés potentiels avaient été convoqués. Parmi eux 339 s'étaient vu accorder une dispense avant l'audience. Selon M. Hennart, 450 jurés-candidats se sont finalement présentés au Justitia à Haren mercredi et 299 d'entres-eux ont déposé une nouvelle demande de dispense. À l'issue de l'examen des demandes, vers 19h00, quelque 200 d'entre elles ont été accordées. Cela laisse donc environ 250 personnes dans l'urne pour la constitution du jury. Ce jury sera composé de 12 jurés dont au minimum quatre hommes ou femmes. Vingt-quatre suppléants seront également tirés au sort afin de remplacer les éventuels jurés qui feraient défaut au cours du procès. Ce dernier devrait durer entre six et neuf mois. (Belga)