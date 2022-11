Un projet-pilote international de semaine de quatre jours plébiscité

Une évaluation du projet "Semaine de quatre jours" a été publiée mercredi et montre que 97% des quelque 500 répondants souhaitent conserver ce système de semaine raccourcie. Le système est si populaire que 70% des participants affirment même qu'il leur faudrait une grosse augmentation salariale pour revenir à une semaine de 40 heures. Plus de 30 entreprises de divers secteurs (informatique, gastronomie, consultance, construction...) et 900 employés ont pris part au projet-pilote, encadré par des chercheurs de Boston, Cambridge et Dublin. Selon le sondage réalisé, deux tiers des entreprises entendent conserver par la suite la semaine de quatre jours avec maintien du salaire, les autres n'ayant pas encore pris de décision ou songeant aussi à la faire. Aucune entreprise n'affirme vouloir revenir définitivement à la semaine de cinq jours. La semaine de quatre jours n'a pas entraîné de perte de productivité, selon les responsables de l'étude, les entreprises ayant revenu leurs processus pour être plus efficientes: sur six mois, les ventes des entreprises ont augmenté en moyenne de 8% et même de 38% comparativement à la même période de l'année précédente. Les chercheurs ont également constaté une amélioration de la santé physique et mentale des travailleurs. (Belga)