Challenger de Maspalomas : Michael Geerts éliminé au deuxième tour

Geerts, 263e mondial, s'est incliné en deux sets 7-6 (7/5), 7-6 (7/5) contre l'Espagnol Oriol Roca Batalla (ATP 299). La rencontre a duré 2 heures et 26 minutes. En double, l'Anversois, 27 ans, a été éliminé au premier tour. Associé au Norvégien Viktor Durasovic, il s'est incliné en deux sets 6-2, 7-5 face aux Serbes Ivan Sabanov et Matej Sabanov qui forment la paire tête de série N.1. Kimmer Coppejans, 203e mondial et tête de série N.4, (N.4), a lui été surpris par le Français de 21 ans Titouan Droguet (ATP 295) en trois sets : 5-7, 6-3, 7-6 (7/4) lundi au premier tour en simple. (Belga)