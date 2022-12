Euroligue - Monaco s'impose à Villeurbanne 75-84

Le Belgian Lion Retin Obasohan a terminé meilleur marqueur de l'ASVEL, ex aequo avec David Lighty, en rentrant 13 points (plus 3 rebonds et 2 assists). Le pivot lituanien de Monaco Donatas Motiejunas fut le meilleur marqueur de la rencontre avec 17 points. Après 11 des 34 journées de la phase classique Monaco compte 8 victoires et 3 défaites et occupe la 3e place derrière Fenerbahçe (9v.-1d.) et Barcelone (8v.-3d.). Après cette 8e défaite (contre 3 victoires), Lyon-Villeurbanne se retrouve 18e et dernier. (Belga)