Mondial 2022 - Le Maroc en huitièmes de finale: aucun débordement à ce stade à Bruxelles, selon la police

Sur le boulevard Lemonnier, dans le centre de Bruxelles, de nombreux supporters marocains se sont donné rendez-vous et célèbrent, à coups de feux d'artifice, la victoire de leur équipe face au Canada et la qualification pour les huitièmes de finale. En raison du rassemblement de nombreux supporters en liesse, certains axes de circulation ont dû être fermés au trafic. C'est le cas du boulevard Lemonnier où la police anti-émeute était présente en nombre avant même que ne commence le match. Le tunnel Porte de Hal en direction du Midi et le boulevard du Midi sont également fermés à la circulation. Par ailleurs, plusieurs lignes de transport public ont été interrompues, notamment la ligne de bus 13, entre Simonis et Étangs noirs, de même que la ligne du bus 20, entre Bastogne et Suzan Daniel et celle du bus 48, entre Chapelle et Anneessens. Le tram 51 est aussi interrompu entre Porte de Ninove et gare du Midi, ainsi que le 82 entre la gare de l'ouest et la gare du midi. Dimanche, des émeutes avaient éclaté dans plusieurs villes après la victoire du Maroc contre la Belgique en Coupe du Monde. (Belga)