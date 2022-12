Pas d'appel du parquet néerlandais pour l'acquittement d'un Russe dans le crash du MH17

"Le ministère public est très satisfait que le verdict ait clarifié pour les proches des victimes les circonstances réelles de la destruction du vol MH17 le 17 juillet 2014", a-t-il indiqué dans un communiqué. À cette date, un Boeing 777 de la Malaysia Airlines s'était écrasé après avoir été touché au-dessus de l'est de l'Ukraine tenue par les séparatistes pro-russes, par ce que le parquet dit être un missile fourni par Moscou. Les 298 passagers - dont de nombreux Néerlandais et des Belges - et membres d'équipage avaient péri. Un tribunal néerlandais avait condamné le 17 novembre trois hommes à perpétuité et acquitté un autre pour la destruction du vol MH17. Les Russes Igor Guirkine et Sergueï Doubinski et l'Ukrainien Leonid Khartchenko avaient été "reconnus coupables" de meurtre et d'avoir joué un rôle dans la destruction d'un avion, le Russe Oleg Poulatov avait été acquitté. Les trois premiers ont été condamnés par défaut car les quatre hommes ont refusé d'assister au procès, qui a duré deux ans et demi. (Belga)