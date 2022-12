Pour Olivier Maingain, "François De Smet doit poursuivre sa fonction de président"

François De Smet souhaite rempiler pour un 2e mandat. Dans la course à la présidence, il est opposé à Michaël Vossaert, le président de la régionale bruxelloise de Défi. Tous les ténors du parti avaient déjà accordé leur soutien à François De Smet. Tous sauf un: Olivier Maingain qui a finalement fait son choix. "Je me suis donné le temps de la réflexion... Je trouvais nécessaire de laisser les candidats se présenter à nos membres. A ceux qui me sollicitaient, j'avais dit que j'écouterais d'abord les débats internes avant de me positionner. Au terme de ces débats, l'argumentation de François était plus étayée", a justifié l'ancien président de Défi. "Je crois que François doit poursuivre sa fonction de président", a-t-il ajouté dans les colonnes du Soir. (Belga)