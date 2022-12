BNXT League - Charleroi s'impose à Anvers, Mons inflige sa deuxième défaite à Ostende

Le Spirou, mené 18-15 après le premier quart, avait déjà renversé la situation à son avantage à la pause (35-41) et possédait 11 points d'avance avant la dernière période (48-59). Les 30 points de Jhivvan Jackson ont joué un grand rôle dans ce 5e succès (4 défaites) de Charleroi. A Mons, les Renards ont émergé de justesse après avoir été menés au terme du premier quart (17-24). Les trois suivants ont tourné à l'avantage de l'équipe locale (24-20, 19-16 et 20-18) grâce à une domination aux rebonds 31-16 malgré 17 turnovers, contre 12 aux Ostendais. Le collectif montois a permis à quatre joueurs de marquer 12 points et plus (Zubac 12, Braxton 13, Vrabac 13 et Moore 14). Les 24 points de Breein Tyree n'ont pu éviter cette seconde défaite de la saison d'Ostende. (Belga)