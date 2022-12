Julie Allemand a repris la compétition avec son club de Lyon

En déplacement à La Roche-Vendée, les Lyonnaises se sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de France grâce à une victoire 73 à 76 avec 6 points, 5 rebonds, 3 assists et 2 interceptions pour Julie Allemand. Victime d'une entorse de la cheville la semaine précédant l'ouverture de la campagne européenne et du championnat de France, la meneuse des Belgian Cats avait dû faire l'impasse aussi sur les deux rencontres de qualifications de la Belgique pour l'Euro 2023 la semaine dernière remportée très aisément face à la Macédoine du Nord (112-41) et la Bosnie-Herzégovine (100-60). (Belga)