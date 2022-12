La Ducasse d'Ath retirée de la liste du patrimoine immatériel de l'Unesco

Le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco a décidé de retirer la reconnaissance de l'événement hennuyer en raison du personnage du "Sauvage", grimé de noir et introduit à la Ducasse d'Ath en 1873. "Un processus de réflexion est en cours à Ath pour faire évoluer le personnage du 'Sauvage' et plusieurs alertes avaient été envoyées aux autorités communales athoises pour qu'elles l'accélèrent, et ainsi éviter le retrait", rappelle le cabinet de la ministre francophone de la Culture. Face à une "pression internationale et sociétale forte et légitime", poursuit le communiqué, la Belgique a décidé "de demander elle-même le retrait de la Ducasse", pour essayer de "sortir par le haut de cette situation difficile, rappeler avec fermeté son engagement dans la lutte contre le racisme et les discriminations sous toutes leurs formes et sa compréhension des reproches exprimés par de nombreuses voix, et protéger le patrimoine ainsi que l'image de notre pays". Le cabinet de la ministre francophone de la Culture souligne que "des évolutions de notre folklore, à Ath et ailleurs, sont déjà intervenues dans le passé". Il espère que "le travail de concertation et de réflexion en cours à Ath pourra se poursuivre afin de permettre à notre patrimoine et à notre folklore de garder son caractère joyeux reconnu et ancré dans son époque, grâce à des moments de partage où chaque personne se sent respectée et bienvenue". (Belga)