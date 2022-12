Manon De Roey prend la tête des LPGA Qualifying Series de golf

(Belga) Manon De Roey occupe la première place des LPGA Qualifying Series de golf. L'Anversoise, 30 ans, a réussi jeudi un tour en 64 coups, sept sous le par, sur le parcours de Falls à Mobile (Alabama). Elle partage la tête avec l'Américaine Britney Yada et la Thaïlandaise Arpichaya Yubol. Cette dernière a rendu une carte de 65 sur le parcours de Magnolia Crossings où le par est fixé à 72.

Cent golfeuses participent à la finale de la Qualifying School, qui donne 45 cartes pour le circuit américain LPGA, le plus haut niveau dans le golf féminin. Le tournoi est un marathon de huit tours, 144 trous. Les quatre premiers se jouent sur les parcours de Crossings et de Falls à Mobile. Le top-70 accède aux quatre derniers tours, joués du 8 au 11 décembre sur le parcours d'Highland Oakes à Dothan. Là, 45 tickets seront en jeu. Le top-20 recevra une carte de catégorie 14 sur la ' Priority List' de la LPGA. Les joueuses classées entre la 21e et la 45e place recevront une carte de catégorie 15. Les autres golfeuses auront le droit de participer à l'Epson Tour (nouveau nom du Symetra Tour).