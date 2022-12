Mondial 2022 - Hajime Moriyasu, coach du Japon : "Nous avons joué comme un seul homme"

"Nous avons joué contre l'Espagne, qui est l'une des meilleures équipes du monde. Nous savions avant le match que cela allait être très dur et difficile, et en effet, cela l'a été", a déclaré Moriyasu. "Les joueurs ont encaissé un but, mais ils ont persévéré et ont essayé de changer le cours du jeu. Nous avons joué comme un seul homme et je pouvais sentir que les temps avaient changé. Il y avait beaucoup de fans qui sont venus du Japon et aussi ceux qui sont restés au Japon, et je pense que notre victoire leur est aussi due." À propos du deuxième but japonais, Moriyasu, s'exprimant par l'intermédiaire d'un interprète, a déclaré : "Nous jouions simplement pour gagner. Nous pensons que notre intensité s'est matérialisée par un but. Que le ballon soit sorti ou non, la technologie est excellente aujourd'hui pour les grands matchs de football. S'il était vraiment sorti, il y aurait eu un coup de pied de but, mais l'arbitre a jugé qu'il était entré. Nous l'avons respecté, mais nous étions prêts à respecter les deux côtés. Le jugement final était qu'il était dedans." (Belga)