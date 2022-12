NBA : Detroit se joue de Dallas après prolongation

Après une première mi-temps équilibrée (36-36 après le premier quart-temps, 61-60 à la pause), les Pistons se détachaient dans le troisième quart (99-89). Detroit menait encore 117-109 à 1:49 de la fin. Les Mavericks inscrivaient alors 8 points de suite pour arracher la prolongation (117-117). La prolongation tournait à l'avantage des Pistons, portés par Killian Hayes (22 points, 8 assists), auteur de deux paniers à trois points consécutifs à 1:15 et 0:41 de la fin, et Bojan Bogdanovic (30 points). Luka Doncic a fini avec 35 points et 10 passes. Detroit met un terme à une série de trois défaites de suite et signe un 6e succès, pour 18 défaites. Les Pistons sont 14e à l'Est. Dallas est 11e à l'Ouest avec 10 victoires et 11 défaites. (Belga)