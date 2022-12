Près de 2,5 millions de Belges ont suivi l'élimination des Diables à la télévision

Le match des Diables Rouges était diffusé à partir de 16h00 sur la Une. Il a rassemblé une moyenne de 980.432 téléspectateurs en moyenne, soit 79,5% de parts de marché. Le match réalise même une part de marché de 95,8% chez les 15-24 ans, souligne la RTBF. Le pic d'audience a été atteint en fin de rencontre, aux alentours de 17h50, avec 1,2 million de téléspectateurs. Ces chiffres sont inférieurs à ceux des précédents matchs de l'équipe belge lors de cette Coupe du monde face au Canada (1,2 million) et au Maroc (1,7 million). Auvio, la plateforme numérique de la RTBF, continue, quant à elle, de progresser avec pas moins de 534.000 visionnages. Globalement, la RTBF considère que "le match des Belges domine nettement l'après-midi et réalise un très beau score, notamment compte tenu du contexte (match en semaine et l'après-midi)". Du côté néerlandophone, la VRT a rassemblé 1.489.441 téléspectateurs devant le match diffusé sur sa chaine Éen, avec un pic à 1.814.403 personnes. Il faut également y ajouter 356.204 personnes qui ont regardé le match en ligne. Les Diables Rouges ont été éliminés jeudi de la Coupe du monde, après leur match nul contre la Croatie. (Belga)