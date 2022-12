Roos Vanotterdijk améliore encore son record de Belgique sur 50m dos

La jeune ondine bat son précédent record établi à Bucarest le 5 juillet dernier en 28.50. en remportant sa course pour 1/10e à la Néerlandaise Kira Toussaint, 2e en 28.33. Jeudi, Roos Vanotterdijk avait pris la quatrième place du 200m libre en 2:00.49, pulvérisant son record personnel qui était de 2:05.06. Dans la foulée samedi, Roos Vanotterdijk a pris la 3e place du 100m papillon en 58.93, à moins d'un dixième de son record de Belgique nagé en 57.85 à Bucarest aussi le 7 juillet dernier. Ce 100m papillon a été gagné par la Néerlandaise Marrit Steenbergen en 58.57. Trois records personnels aussi ont été battus par les autres Belges en finale A à Rotterdam vendredi, Logan Vanhuys a battu de quatre secondes son record personnel sur 1.500m libre en nageant en 15:31.92, ce qui lui vaut une 2e place derrière le Roumain Vlad-Stefan Stancu vainqueur en 15:06.86. Spécialiste de la nage en eau libre, Vanhuys avait une meilleure marque personnelle sur 1.500m en 15:35.35. Sarah Dumont a pris de son côté la 6e place du 400m 4 nages en 4:54.91 établissant ainsi un nouveau record personnel (ar: 4:59.66) dans une course remportée par l'Allemande Zoe Vogelmann en 4:45.02. Noah De Schryver a battu aussi son record personnel sur 200m brasse nageant en 2:12.70 pour une ancienne meilleure marque de 2:13.70, ce qui lui vaut une 3e place dans sa course remportée par l'Américano-néerlandais Caspar Corbeau en 2:09.13. (Belga)