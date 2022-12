Championnat de Belgique des rallyes - Stéphane Lefebvre en tête du Spa rally après la première journée

Stéphane Lefebvre a remporté neuf spéciales consécutives à Spa. Jusqu'à la 9e ES, Munster est resté très proche de lui avant de céder 14 secondes et de voir son écart doubler (28.6 secondes). Dans l'ultime portion chronométrée, Munster a réussi à reprendre 3.1 secondes à Lefebvre. "Je savais qu'il avait fait une erreur dans l'avant-dernière spéciale", a déclaré Stéphane Lefebvre. "La dernière spéciale de la journée était traître. Je voulais terminer la journée sans faute et j'ai donc été un peu plus prudent." Jos Verstappen occupe la troisième place. Par rapport à son premier rallye en championnat de Belgique, l'Haspengouw, le Néerlandais a fait des progrès considérables. "Lefebvre et Munster sont premier et deuxième. Tous deux ont déjà remporté des courses du championnat du monde. Ils ont donc aussi beaucoup plus d'expérience. Nous sommes troisièmes et je suis particulièrement heureux de cela", a déclaré Jos Verstappen. Cédric De Cecco (Citroën C3 Rally2), Charles Munster (Skoda Fabia Evo Rally2) et Cédric Cherain (Porsche 997 GT3) sont respectivement quatrième, cinquième et sixième. Deux autres boucles de quatre spéciales sont au programme de dimanche. Le Spa Rally se terminera dimanche après-midi vers 16 heures. (Belga)