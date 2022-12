DP World Tour/Sunshine Tour - Thriston Lawrence conserve la tête de l'Open d'Afrique du Sud après le troisième tour

Lawrence, qui a directement pris les devants du classement avec un premier tour de 64 coups, continue de faire des merveilles. Après six birdies et un bogey, il a rendu une carte de 67, cinq sous le par, comme il l'avait fait le deuxième jour. Avec son score total de 198 coups (-18), le Sud-Africain de 26 ans compte deux coups d'avance sur le Français Clément Sordet et six sur le Suédois Jens Fahrbring. (Belga)