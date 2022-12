La grisaille prend ses quartiers pour le week-end, transpercée par quelques éclaircies

Le temps sera gris, certes, mais sec. La couverture nuageuse pourrait même temporairement se déchirer par endroits, notamment dans l'est du pays. La nuit se mettra au diapason avec un temps sec et nuageux. Des éclaircies pourraient toutefois transpercer cette épaisse couverture, poussant le thermomètre dans ses retranchements. Les minima se situeront ainsi entre 0 °C et ?3 °C en Ardenne (voire moins dans certaines vallées) et entre ?1 °C et +1 °C ailleurs. Si la semaine devait s'apparenter aux Jeux Olympiques, la journée de dimanche serait dédiée au lancer du javelot, alors que les éclaircies fendront le ciel par intermittence. En fin de journée, quelques précipitations sous forme de neige fondante, voire de neige, pourraient déjà toucher la Lorraine belge et une partie de l'Ardenne. Les maxima seront généralement compris entre 1 °C et 3 °C (mais pourraient rester légèrement négatifs en Hautes Fagnes en cas de persistance de nuages bas). Le vent sera modéré et à nouveau piquant. En soirée et durant la nuit, le ciel sera très nuageux à couvert partout avec parfois des précipitations, sous forme de neige fondante ou de neige en Ardenne, et sous forme de pluie ou de neige fondante ailleurs. La visibilité sera dès lors parfois limitée par les précipitations ou la formation de brouillard. Les minima seront compris entre ?1 °C et +1 °C en Ardenne, et entre 0 °C et +2 °C ailleurs. (Belga)