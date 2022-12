Les Lakers battent les Bucks, LeBron James dépasse Magic Johnson pour les assists

Anthony Davis (44 points) a remporté son duel à distance avec Giannis Antetokounmpo (40 points) pour lancer les Lakers. LeBron James a compilé 28 points et surtout 11 assists, devenant le sixième meilleur passeur de l'histoire de la NBA avec 10.144 passes en carrière, dépassant une légende des Lakers, Magic Johnson. Les Californiens affichent un regain de forme après un début laborieux. Avec 9 victoires - dont 7 lors des 10 derniers matchs - pour 12 défaites, ils sont 12es à l'Ouest. Les Bucks (15 victoires, 6 défaites) sont 2es à l'Est derrière Boston (18 victoires, 5 défaites), également battu. Les Celtics ont en effet perdu 116-120 après prolongation face à Miami. Jaylen Brown (37 points, 14 rebonds) avait arraché la prolongation (110-110) pour les Celtics grâce à une banderille, loin derrière l'arc, à 2,3 secondes du buzzer. Le Heat a fait parler sa force collective pour s'imposer: Jimmy Butler, de retour après 7 matchs, a mis 25 points (15 rebonds), Bam Adebayo 28 et Tyler Herro 26. Miami (11 victoires, 12 défaites) est 9e. Le troisième à l'Est, Cleveland (15 victoires, 8 défaites) a écarté la lanterne rouge Orlando (107-96), grâce notamment aux 34 points de Donovan Mitchell. A l'Ouest, le leader Phoenix (15 victoires, 7 défaites), pourtant guidé par Devin Booker (41 points), a gâché une avance de 16 longueurs pour s'incliner à domicile face au dernier, Houston (121-122). Son dauphin Denver (14 victoires, 8 défaites) n'en a pas profité pour se rapprocher, défait à Atlanta (117-109), où Dejounte Murray (34 points, 8 passes) s'est illustré. Les Nuggets sont rejoints par La Nouvelle-Orléans, victorieuse 99-117 à San Antonio. Le champion Golden State (8e, 12 victoires, 11 défaites) a disposé de Chicago (119-111). (Belga)