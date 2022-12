Mondial 2022 - La Coupe du monde souhaite un rétablissement rapide à Pelé, soigné d'un cancer à Sao Paulo

Autour du stade de Lusail, au nord de la ville, où se jouera notamment la finale, ou encore sur la célèbre Tour Aspire, non loin du stade Khalifa, une image de Pelé, de trois-quart dos, vêtu d'un maillot auriverde avec son célèbre N.10, est diffusée avec ces mots "Get well soon" (Récupère vite). Sur la corniche, la grande promenade touristique longeant la baie de Doha, des dizaines de drones, qui s'animent chaque soir, ont dessiné en soirée un maillot avec inscrit "Pelé" et "N.10" et le même message. Plusieurs joueurs ont témoigné leur soutien, soit en conférence de presse, soit sur les réseaux sociaux alors que la légende brésilienne, 82 ans, est à l'hôpital de Sao Paulo depuis mardi. "Pour une visite mensuelle de routine", selon Pelé, chez qui un cancer du côlon a été diagnostiqué l'an dernier. Les principaux symptômes sont d'ordre respiratoire "traités par des antibiotiques. La réponse (de Pelé) a été adéquate et le patient est stable, avec une amélioration générale de son état de santé. Il va rester à l'hôpital ces prochains jours pour continuer son traitement", avait communiqué l'hôpital vendredi. Samedi, le quotidien de Sao Paulo, Folha, affirmait cependant qu'Edson Arantes do Nascimento ne répondait plus aux séances de chimiothérapie et subirait à présent des soins palliatifs, "C'est toujours agréable de recevoir des messages positifs. Merci au Qatar pour son témoignage et à tous ceux qui m'envoient de bonnes énergies", a écrit sur Instagram le seul footballeur de l'histoire à avoir remporté trois Coupes du monde comme joueur (1958, 1962, 1970). (Belga)