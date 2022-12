Eric Ciotti et Bruno Retailleau au second tour de la présidence des Républicains

(Belga) Éric Ciotti, tenant d'une ligne droitière, et Bruno Retailleau, représentant l'aile conservatrice et libérale du parti français Les Républicains (LR), se sont qualifiés dimanche pour le second tour de l'élection du nouveau président des LR, a annoncé dimanche la présidente par intérim du parti Annie Genevard.