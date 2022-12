European Cup handball - Visé battu 24-31 par Arendal en seizèmes de finale aller

Devant quelque 300 spectateurs, c'est sur les chapeaux de roues que les visiteurs ont entamé la rencontre pour rapidement compter quatre buts d'avance avant que le match ne commence à s'équilibrer (6-8 à la 13e). Un second coup d'accélérateur permettra aux Scandinaves de reprendre à nouveau plusieurs buts d'avance mais ce fut sans compter sur la ténacité des Visétois qui rejoindront les Norvégiens au score 14-14 par Van Cosen à la 27e avant de concéder un but de retard à la pause (15-16). En seconde période après avoir resserré les boulons dans tous les compartiments, Arendal prit petit à petit le large. Thomas Cauwenberghs le coach visétois ayant aussi choisi de donner du temps de jeu à tous ses joueurs présents, la tâche des hôtes du jour en fut facilitée. Romain Dextexhe a été le meilleur marqueur visétois avec 5 buts. Pierre Brixhe et Yves Vancosen en ont ajoutés 4. "Nous avons des objectifs prioritaires dont la Coupe d'Europe ne fait pas partie et des échéances importantes approchent à grands pas. Ce fut un très bon match face à une véritable équipe de "pros". Nos joueurs ont fait de leur mieux", a déclaré Georges Rensonnet secrétaire du HC Visé après le match. "Il y avait une bonne ambiance et je pense que tout le monde s'est bien amusé". Avant de s'envoler vendredi pour la Norvège, Visé devront affronter les Néerlandais du Red Rag Tachos en match avancé de BENE-League mardi soir. (Belga)