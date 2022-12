Rituels en rivière: 14 morts à Johannesburg lors d'une crue

Le bilan est ainsi passé de neuf à quatorze morts, avec la découverte de cinq corps supplémentaires, a précisé à l'AFP Robert Mulaudzi, porte-parole des services d'urgence de la ville, qui n'était pas en mesure dans la soirée de donner un chiffre précis de personnes restant portées disparues "Hier soir, un groupe participait à des rituels religieux dans la rivière quand un orage est tombé", avait-il expliqué plus tôt, précisant qu'il y avait 33 fidèles présents aux abords de la petite rivière Jukskei, au moment de cette crue spectaculaire. "Quand l'orage a éclaté, beaucoup étaient debout dans le lit de la rivière, menant des rituels, des baptêmes" ou rituels de purification, a-t-il raconté. "Ils ont été emportés par la force du courant", dit-il, précisant que le pasteur précisant à ces cérémonies avait survécu. "Deux personnes ont été emportées, leur décès a été confirmé le soir-même sur place", a précisé le porte-parole. Les secouristes, avec l'appui des pompiers, ont repris leurs efforts dimanche, permettant d'identifier douze autres corps. L'espoir de retrouver d'autres disparus "vivants s'amenuise", a-t-il souligné. Les montées soudaines d'eau sont fréquentes dans ce quartier périphérique de Johannesburg, où les orages, presque tous les soirs pendant l'été austral, sont souvent soudains et violents. "L'accès aux rivières est libre dans ce pays et les gens pratiquent leur religion où ils veulent", a rappelé M. Mulaudzi. "Mais nous devons intensifier nos campagnes de sensibilisation" pour éviter que des drames de ce type ne se reproduisent. (Belga)