L'AS Monaco a nommé Ben Lambrecht, du Cercle Bruges, directeur général

Lambrecht vient du Cercle Bruges, un club satellite de l'AS Monaco, dont il était le directeur général depuis mars 2021. A Bruges, le dirigeant belge a contribué aux bons résultats du Cercle et au développement de sa partie business. Durant ces vingt mois, Ben Lambrecht a travaillé en étroite collaboration avec la direction de l'AS Monaco sur la mise en place d'une stratégie globale visant à moderniser la structure existante et renforcer les synergies entre les deux entités", a précisé la direction monégasque via un communiqué. (Belga)