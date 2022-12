Michael Vanthourenhout prolonge chez Pauwels Sauces-Bingoal jusqu'en 2025

Vanthourenhout, 28 ans, a décroché quatre victoires cette saison dans les labourés, remportant le titre de champion d'Europe début novembre à Namur. Il a également gagné les cross d'Overijse, Kruibeke et Meulebeke. Dimanche, il a terminé 3e de la manche de Coupe du monde d'Anvers derrière le Néerlandais Mathieu van der Poel et Wout van Aert. "Je me sens bien dans cette équipe," a réagi Vanthourenhout. "Je me sens également bien dans mon rôle dans l'équipe, je peux rouler aux côtés d'Eli Iserbyt sans pression. Si l'un des deux est dans un mauvais jour, l'autre peut se mettre en évidence. C'est du gagnant-gagnant pour moi et l'équipe. La saison actuelle se passe bien, mais je pense que je peux encore progresser." (Belga)