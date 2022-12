Trois personnes blessées à l'arme blanche à Rotterdam

L'incident s'est produit dans le quartier de Hillegersberg, au nord de la ville néerlandaise. La police s'est rendue sur place vers 18h30 car une attaque à l'arme blanche y avait été perpétrée et deux personnes avaient été blessées. "Lorsque nous nous sommes garés et que nous sommes sortis (du véhicule, NDLR), un de nos collègues a été menacé avec une arme blanche par le suspect", raconte un porte-parole de la police de Rotterdam. Le policier a également été poignardé et blessé. Le collègue du policier a alors tiré sur le suspect, qui a été grièvement blessé. Les quatre blessés ont tous été transportés à l'hôpital. (Belga)