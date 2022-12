"Amélioration progressive" de l'état de santé de Pelé, annonce l'hôpital

Le triple champion du monde "présente des signes vitaux stables (...), sans complication" et continue d'être soigné "dans une chambre normale", sans nécessité d'être placé en soins intensifs, a expliqué l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo dans son dernier bulletin médical. "L'état de santé (de Pelé) s'améliore progressivement, notamment en ce qui concerne l'infection respiratoire" pour laquelle il a également été pris en charge. Celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de tous les temps a été hospitalisé le 29 novembre pour une réévaluation de son traitement par chimiothérapie suivi après la détection d'une tumeur au côlon en septembre 2021. Lundi, Pelé avait publié sur Instagram un message d'encouragement aux joueurs de l'équipe du Brésil qui a affronté la Corée du Sud en huitièmes de finale du Mondial-2022 au Qatar. Après avoir gagné le match 4-1 avec un festival offensif, Neymar et les autres stars de la Seleçao ont déployé sur la pelouse une banderole bleue avec en coin la fameuse célébration du "Roi" après son but en finale de l'édition 1970, le poing levé. (Belga)