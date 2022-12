Bashir Abdi une nouvelle fois au départ à Rotterdam, pour battre son record d'Europe

Abdi est "convaincu que son marathon préféré pourra lui offrir de belles opportunités grâce à son parcours rapide, son fervent public et son excellente organisation". Ce sera le neuvième marathon en carrière pour le natif de Mogadiscio, en Somalie, le 4e à Rotterdam. Pour ses débuts sur la distance de 42,195 kilomètres, à Rotterdam en 2018, il avait directement terminé à la 8e place. Abdi, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques 2021 et aux Mondiaux 2022, a terminé 4e à Rotterdam en avril (2h05:23) et 3e à Londres début octobre (2h05:19). Le toujours très souriant athlète, entraîné par Gary Lough, est revenu sur l'édition 2021 et son temps record. "Tout s'était parfaitement imbriqué : la météo, les lièvres, l'organisation et la distance par rapport à chez moi", a dit Abdi au magazine RunningNL. "J'ai participé à plusieurs marathons à travers le monde mais aucune ambiance n'est comparable à celle de Rotterdam, où les gens sont fous de cette course", a ponctué celui qui a récemment remporté le Spike d'Or pour la troisième fois, trophée récompensant le meilleur athlète belge de l'année. (Belga)