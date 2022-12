Invasion de l'Ukraine - Washington dit "ne pas encourager" les frappes ukrainiennes en Russie

"Nous n'aidons pas l'Ukraine à organiser des frappes au-delà de ses frontières, nous n'encourageons pas l'Ukraine à lancer des frappes au-delà de ses frontières", a martelé à la presse le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price. "Tout ce que nous faisons, tout ce que le monde fait pour soutenir l'Ukraine, vient en soutien à l'indépendance de l'Ukraine." Il s'est toutefois gardé d'attribuer les récentes frappes de drones à Kiev, qui ne les a pas revendiquées. La Russie a fait état de trois morts et deux avions endommagés lors d'une de ces attaques ayant visé des bases sur son territoire. Des experts pensent que l'Ukraine aurait pénétré l'espace aérien russe avec des drones datant de l'époque soviétique et non avec les milliards de dollars d'aide militaire accordée par les puissances occidentales depuis l'invasion du territoire ukrainien par la Russie le 24 février. "Nous fournissons à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour que cela soit utilisé sur son territoire souverain -- sur le sol ukrainien -- pour affronter l'agresseur russe", a affirmé Ned Price. M. Price n'a pas souhaité commenter une information du Wall Street Journal selon laquelle les Etats-Unis auraient modifié des HIMARS destinés à l'Ukraine, des systèmes d'artillerie très puissants et sophistiqués, pour éviter qu'ils soient utilisés afin d'attaquer la Russie. Joe Biden a dit publiquement qu'il n'encourageait pas l'Ukraine à se doter de missiles de longue portée, redoutant une escalade qui pourrait conduire les Etats-Unis à jouer un rôle plus direct contre la Russie. (Belga)