Procès des attentats de Bruxelles : le ministre de la Justice mis en demeure

Hier/lundi, l'accusé Abrini a ouvert une brèche dans laquelle plusieurs avocats de la défense se sont engouffrés. Il a dénoncé ses conditions de transfert et affirmé que si rien ne changeait, il garderait le silence jusqu'à la fin du procès. Me Jonathan De Taye avait annoncé, dans les couloirs, qu'il allait déposer des conclusions forçant une suspension des procès dans l'attente d'un positionnement sur le problème soulevé. Le choix a finalement été de mettre en demeure le ministre de la Justice. "Mais de toute façon, à terme, si les conditions restent telles quelles, il n'y aura pas d'autres solutions que de lancer des procédures judiciaires et donc, plus que probablement, des conclusions à l'audience", a-t-il prévenu mardi matin. C'est donc bien la lecture de l'acte d'accusation qui occupera la cour ces prochains jours. Une étape "pas importante" pour Me De Taye. "Il sera contredit de bout en bout durant les débats. Il y a des aberrations absolues dans cet acte d'accusation", a-t-il conclu. Le pénaliste avait plaidé, lors de l'audience préliminaire, l'irrecevabilité des poursuites pour son client sur base du principe de "non bis in idem", estimant qu'il avait déjà été jugé pour les mêmes faits à Paris. (Belga)