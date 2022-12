Vingt-six recours ont été introduits contre le permis unique octroyé à Liege Airport

Ces recours émanent tant de Liege Airport et de ses opérateurs que d'opposants à l'aéroport. "Le décret qui encadre les permis d'environnement habilite le gouvernement à statuer sur ces recours" qui pouvaient être déposés jusqu'au 2 octobre dernier, a rappelé le ministre aux députés qui l'interrogeaient sur le sujet. "Les fonctionnaires technique et délégué ont ensuite 70 jours - à partir de cette date - pour instruire les recours et rendre un rapport technique au gouvernement wallon. Ils peuvent également demander de proroger ce délai de 30 jours", a-t-il ajouté. Leur rapport technique est dès lors attendu d'ici, soit, le 14 décembre, soit le 13 janvier en cas de prolongation du délai. "Ce dossier est donc, pour l'heure, toujours au stade de l'instruction par l'administration régionale et le rapport sera transmis ensuite aux ministres compétents en la matière, à savoir les ministres de l'Environnement (Céline Tellier) et de l'Aménagement du territoire (Willy Borsus). Le gouvernement disposera alors d'un délai de 30 jours dès la réception du rapport pour se prononcer", a encore expliqué Adrien Dolimont en réitérant sa volonté de veiller "à ce que la pérennité de l'outil ne soit pas remise en question et au maintien de l'emploi". (Belga)