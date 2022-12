Bruxelles inaugure son expo sur James Bond, ses décors, ses véhicules

Le Britannique Chris Corbould est le superviseur des effets spéciaux de l'événement. C'est déjà la troisième fois qu'il travaille sur une expo consacrée au plus célèbre des agents secrets. La première fois, c'était dans son pays, au Musée national automobile de Beaulieu. La seconde, c'était au Musée automobile Petersen à Los Angeles, aux États-Unis. "Mais celle de Bruxelles est réellement la meilleure du monde. Par rapport aux autres, elle est beaucoup plus spacieuse et il y a un nombre d'objets exposés jamais atteint jusqu'ici. En plus, il y a un bar", souligne non sans humour l'homme qui a participé à la réalisation de 15 opus de la série. L'exposition s'étend effectivement sur 6.000 mètres carrés. Le public pourra également découvrir des costumes, des cravates et même des gadgets utilisés lors des tournages. On y trouvera aussi des affiches de films, des jeux de société ou encore des miniatures/maquettes. "Bond in Motion" sera ouvert au public jusqu'au 14 mai 2023. (Belga)