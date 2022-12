David Goffin fête ses 32 ans et veut "travailler" pour élever son niveau "moyen" en 2023

"J'ai recommencé ma préparation après les vacances et tout se passe bien jusqu'ici", a confié le numéro 1 belge. "Je touche du bois, il n'y a pas de pépins physiques. On va préparer la United Cup (à Perth) qui sera le premier tournoi de l'année. Cela va être sympa avec Elise et les autres joueurs, Zizou (Bergs) et Alison (Van Uytvanck). Bien préparer cette tournée australienne avec des entraînements entre la Belgique et Monaco. J'espère que tout se déroulera à la perfection. Il y aura beaucoup de physique d'ici-là et on va aller crescendo pour ensuite passer au tennis jusqu'au départ pour l'Australie". David Goffin, qui a connu une deuxième moitié de saison très difficile après son quart de finale à Wimbledon, a aussi identifié les aspects où il souhaite voir une amélioration. "Il y a une dizaine de matches, je crois qu'on les a comptés avec Germain, mon coach, que j'avais en main et qui m'ont échappés par manque de confiance, ou un peu de panique et de stress", a expliqué encore David Goffin. "C'est à moi de travailler là-dessus pour élever mon niveau moyen en 2023. Il n'y aura pas de changement dans mon staff. Toujours le même kiné, entraîneur et préparateur physique". (Belga)