Élections de mi-mandat aux États-Unis - Les bureaux de vote ont fermé en Géorgie, élection test pour Biden

Les bureaux de vote ont fermé à 19h00 locales (01h00 HB mercredi) dans cet État du Sud. Le démocrate Raphael Warnock, sénateur sortant, est opposé à un poulain de Donald Trump, l'ancien joueur de football américain Herschel Walker, pour le dernier acte des élections législatives de mi-mandat. Les deux candidats se sont déjà affrontés en novembre et un deuxième tour a été organisé pour les départager. "Les yeux de la nation sont braqués sur vous", a plaidé le président Joe Biden, appelant les électeurs de cet État à forte population afro-américaine à se rendre en nombre aux bureaux de vote. De ce siège ne dépend certes pas l'équilibre des pouvoirs au Congrès américain: les démocrates se sont déjà assurés de garder le contrôle du Sénat à l'issue des "midterms". Les républicains ont quant à eux repris la Chambre. Mais il offrirait aux républicains des pouvoirs de blocage plus larges aux politiques de Joe Biden. A 700 jours de la prochaine élection, l'opposition espère casser la dynamique du président. Côté démocrate, une victoire conforterait leur très fine majorité au Sénat, leur permettant d'exercer une plus grande influence dans des commissions parlementaires essentielles. Elle limiterait aussi significativement l'influence d'un sénateur démocrate modéré, Joe Manchin, fossoyeur de plusieurs grands chantiers de l'administration Biden. Signe de l'importance et de l'intérêt pour ce duel: près de 400 millions de dollars ont été injectés dans le scrutin, le plus cher des élections de mi-mandat. Il s'annonce serré. Les rares sondages montrent les candidats au coude-à-coude et les résultats définitifs pourraient ne pas être connus avant plusieurs jours. (Belga)