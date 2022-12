EuroCoupe féminine - Castors Braine bat largement Grengewald et reste en course pour la qualification

Les Castors ont fait la différence dès le premier quart-temps (32-16) et menait 53-36 à la pause. Les Brainoises ont continué à creuser l'écart en seconde période. Reka Lelik a terminé avec 30 points, 12 rebonds et 7 assists, Aleksandra Kroselj ajoutant 20 autres points pour Braine. Dans l'autre rencontre du groupe, un duel espagnol, Saragosse s'est imposé 58-71 à La Seu, signant un cinquième succès de rang. Saragosse est en tête du groupe avec 10 points et est assuré d'accéder au tour suivant. La Seu suit avec 8 unités, devant Castors Braine (7). Grengewald est dernier avec 5 unités. Mercredi prochain, Castors Braine se rendra à La Seu pour la dernière journée avec une place en 16es de finale. Quarante-huit équipes, réparties en douze groupes de quatre et deux conférences, participent à cette phase de poules, baptisées "saison régulière". Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes de chaque conférence avancent en 16es de finale. (Belga)