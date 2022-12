Garde à vue levée pour le youtubeur français Norman, sans poursuites à ce stade

L'animateur de la chaîne "Norman fait des vidéos", qui compte 12 millions d'abonnés, avait été placé en garde à vue lundi dans le cadre d'une enquête préliminaire confiée à la brigade de protection des mineurs, ouverte en janvier 2022. Six jeunes femmes ont porté plainte contre le youtubeur, selon le ministère public. Plusieurs sources indiquaient depuis lundi à l'AFP que la garde à vue de Norman Thavaud ne déboucherait pas forcément sur des poursuites, en l'état du dossier. Selon le quotidien français Libération, cinq des plaignantes accusent Norman Thavaud de viol et deux étaient mineures au moment des faits. En 2020, une fan québécoise, Maggie D., avait publiquement accusé Norman Thavaud de l'avoir manipulée pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel, alors qu'elle avait selon elle 16 ans à ce moment-là. Elle avait indiqué avoir porté plainte au Canada. Dans le cadre d'une enquête québéco-française publiée par le média Urbania en avril 2021, d'autres femmes avaient formulé des accusations comparables à l'encontre du youtubeur, pour des faits qui se seraient produits alors que certaines étaient encore mineures. Interrogée par l'AFP, Maggie D. a confirmé être en France pour être confrontée mardi à Norman Thavaud devant les enquêteurs, comme l'a indiqué Libération. Norman, troisième youtubeur français en nombre d'abonnés, fait figure d'ancien depuis ses débuts en 2011 sur la plateforme. Ses vidéos, selon un décompte officiel, ont été vues plus de 2,7 milliards de fois. (Belga)