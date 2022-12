Six Jours de Rotterdam - Les Néerlandais Havik et Terpstra en tête après la 1re journée devant De Vylder et Hesters

Lindsay De Vylder et Jules Hesters suivent avec 74 points. L'Italien Elia Viviani et le Néerlandais Vincent Hoppezak pointent en troisième position. Terpstra dispute à Rotterdam la dernière épreuve de sa carrière professionnelle. Havik a remporté le titre de la course aux points lors des Mondiaux en France cette année. Havik, associé à Wim Stroetinga, avait gagné en 2020 la dernière édition des Six Jours de Rotterdam, qui avaient ensuite été annulés en raison du coronavirus. (Belga)