Une femme, Roxane de Bilderling, désignée comme ambassadrice de Belgique en RDC

Ce mouvement diplomatique concerne 27 postes d'ambassadeurs - notamment en Afrique - et de consuls généraux. Il a été approuvé par la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, sur une proposition faite le 2 décembre par le conseil de direction du département, a indiqué son entourage et une source diplomatique à l'agence Belga. Roxane de Bilderling, entrée dans la carrière en 2000, deviendra ainsi la première ambassadrice de Belgique en RDC - un poste occupé par un homme depuis l'indépendance de l'ex-Congo belge en juin 1960. Actuellement ambassadrice de Belgique au Japon, elle l'avait auparavant été au Kenya, après avoir été collaboratrice de l'ancien ministre des Affaires étrangères Didier Reynders. Elle a en outre déjà été en poste en Afrique du Sud et en RDC. Son successeur à Tokyo sera Antoine Evrard, qui est actuellement chef de cabinet de Mme Lahbib (MR). Il a notamment été conseiller diplomatique de Charles Michel (MR) lorsqu'il était Premier ministre belge. Il obtient ainsi un troisième poste d'ambassadeur belge à l'étranger, après l'avoir été au Mexique et au Bélize, rappelle 'La Libre Belgique'. Parmi les autres changements figure la désignation de Michel Malherbe, un ancien porte-parole du SPF Affaires étrangères et du Palais royal, comme futur ambassadeur en Iran. Il est actuellement directeur du personnel extérieur au SPF Affaires étrangères. Il a auparavant occupé plusieurs postes diplomatiques dans le monde, notamment celui de consul général à Hong Kong, celui d'ambassadeur de Belgique en Chine ou encore, plus récemment, en Turquie. (Belga)