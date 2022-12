Brittney Griner - "Tout va bien", dit Viktor Bout à sa famille au téléphone après être arrivé en Russie

"Je t'aime fort", a-t-il dit à sa mère, Raïssa Bout, émue. Dans un second extrait vidéo diffusée sur la même chaîne de télévision russe, on a pu voir Viktor Bout monter à bord d'un avion. Le visage amaigri, la moustache grisonnante, il avait le sourire aux lèvres, une infirmière prenant sa température et vérifiant sa tension. Plus tôt jeudi, sa mère avait remercié Vladimir Poutine pour son rôle dans la libération de son fils, échangé jeudi contre une basketteuse américaine après de longues négociations entre Moscou et Washington. "Je suis très reconnaissante envers notre président, Vladimir Poutine. Une profonde révérence maternelle (aussi) au ministère des Affaires étrangères, dirigé par Sergueï Lavrov", a-t-elle déclaré à la télévision russe. La femme de Viktor Bout, Alla Bout, avait elle aussi exprimé sa "reconnaissance" envers la diplomatie russe, qui a permis le retour de son époux qui purgeait une peine de 25 ans aux Etats-Unis. "Il y a aussi des gens gentils" aux Etats-Unis qui "n'ont pas perdu la foi en l'être humain", a-t-elle souligné, citée par les agences de presse russes. Peu auparavant, Washington et Moscou avaient annoncé un échange de prisonniers, entre la star américaine du basket Brittney Griner, emprisonnée depuis plusieurs mois en Russie pour trafic de cannabis, et le trafiquant d'armes russes Viktor Bout, détenu aux Etats-Unis depuis plus de dix ans. Américains et Russes s'accusent mutuellement de détenir leurs ressortissants respectifs à des fins politiques et plusieurs échanges de prisonniers ont eu lieu par le passé. (Belga)