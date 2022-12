Feu vert des Vingt-sept à l'entrée de la Croatie dans l'espace Schengen

"Une certaine amertume dans la salle, certainement partagée par la Belgique qui aurait préféré voir trois États rejoindre l'espace Schengen aujourd'hui", commentait une source diplomatique. La Croatie entrera donc bien le 1er janvier prochain dans l'espace Schengen, pour le premier élargissement en plus d'une décennie. Il avait déjà été décidé que ce pays des Balkans occidentaux entrerait à la même date dans la zone euro. La journée fut douloureuse en revanche pour la Bulgarie et la Roumanie. Les deux pays sont entrés dans l'Union européenne en 2007, sept ans avant la Croatie. Mais l'Autriche (pour les deux) et les Pays-Bas (pour la Bulgarie) ont mis leur veto. L'Autriche, qui fait face à une forte hausse des demandes d'asile, redoute que la levée des contrôles aux frontières avec ces deux pays accroisse encore les arrivées de migrants. Les Pays-Bas, eux, éprouvent envers la Bulgarie des inquiétudes concernant "la corruption et les droits humains". (Belga)