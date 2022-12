La Belgique confirme sa participation à l'exposition universelle 2025 d'Osaka

Renaat Schrooten, directeur général de la Direction générale des Analyses économiques et de l'Économie internationale au SPF Économie, a été désigné par BelExpo, le Commissariat général belge pour les expositions internationales, comme responsable de la participation belge à l'événement. Un commissaire général pour l'expo 2025 sera ensuite désigné. En plus de s'engager à respecter la thématique retenue par les Japonais ("Designing Future Society for Our Lives"), la Belgique a choisi un sous-thème parmi les trois proposés pour son pavillon: "Saving Lives" ("sauver des vies"). Le plat pays devra désormais concevoir un lieu et ensemble d'activités en lien avec ce concept. La Régie des bâtiments a quant à elle confirmé avoir déjà lancé un marché public pour le design et la construction du pavillon belge. Ce processus lui permettra de retenir trois candidats au maximum. Un second marché public sera ensuite lancé pour déterminer la scénographie de l'infrastructure et une campagne de communication. L'exposition universelle 2025 d'Osaka sera organisée sur l'île artificielle de Yumeshima ("l'île du rêve"), au large de la troisième plus grande métropole de l'archipel nippon. Selon les premiers visuels dévoilés par les organisateurs, le site de l'événement prendra la forme d'un immense cercle ceinturé d'une imposante structure en bois. Osaka a déjà accueilli une fois l'exposition universelle, la première organisée au Japon, en 1970. Au total, quatre événements de ce type ont été organisés dans le pays du Soleil-Levant. (Belga)